Сегодня 19 июня 2018 года, 14:15

СМИ: «Ощадбанк» не смог забрать «Укртелеком» у «ЕСУ»

Крупнейший оператор фиксированной связи и интернета «Укртелеком» одержал победу в суде по иску к «Ощадбанку». Об этом пишет Finbalance.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы «Ощадбанка» и оставил без изменений решение суда, которым банку также было отказано в удовлетворении иска к компании «ЕСУ» о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций «Укртелекома» .

Свои исковые требования «Ощадбанк» обосновывал тем, что «Укртелеком» не исполнил обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг и не выкупил у «Ощадбанка» облигации «ЕСУ» на 1 млрд грн (был допущен дефолт).

Согласно судебным материалам, компания «ЕСУ» передала в залог для «Ощадбанка» 92,8% акций «Укртелекома».

«Ощадбанк» просил суд определить способ реализации предмета залога путем проведения публичных торгов по начальной цене, которую установит судебный эксперт.

Отказывая «Ощадбанку» в удовлетворении иска, суд указал, что 92,8% акций «Укртелекома», которые были переданы в залог для него (а также «Укрэксимбанка»), компания «ЕСУ» приобрела у Фонда госимущества в марте 2011 года.

При этом решением суда Киева от 19 октября 2017 был расторгнут договор купли-продажи акций.

Суд обязал «ЕСУ» вернуть указанный пакет акций «Укртелекома» государству и выплатить в пользу госбюджета пеню в размере 81,9 тыс. долларов США.

В своем решении Хозяйственный суд Киева констатировал, что пакет акций попадает под особый режим правового регулирования в соответствии с законом о приватизации.

Суд отметил, что «Ощадбанк» не предоставил доказательств предварительного согласования с Фондом госимущества обращения взыскания на пакет акций.

Суд первой инстанции признал недостаточным основанием для удовлетворения иска письмо Фонда госимущества о том, что банк имеет право обращать взыскание на акции «Укртелекома» без предварительного согласования органа приватизации.

Киевский апелляционный хозсуд обратил внимание, что суд апелляционной инстанции отказался удовлетворить жалобу «Ощадбанка» и оставил без изменений решение суда, которым был удовлетворен иск «Укртелекома» к «Ощадбанку» и расторгнут договор купли-продажи ценных бумаг.

С учетом этого обращение взыскания на ценные бумаги истцом как залогодержателем осуществлено быть не может, постановил суд 29 мая 2018.

Как сообщалось, еще в 2015 году «Укртелеком» взял на себя обязательства выкупить у двух госбанков облигации своей материнской компании «ЕСУ» («дочка» «СКМ») на сумму 2 млрд грн.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив — «Тримоб», поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга закончились еще в середине марта.

Что касается самой «ЕСУ», то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации «Укртелекома» в 2011 году. Еще один госбанк («Укрэксим») подал на нее в суд, потребовав возвращения 2,8 млрд грн долга.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что компания «Укртелеком» была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.