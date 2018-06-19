McDonald's заплатит штраф в России из-за нарушения законодательства о защите прав потребителей

9-й арбитражный апелляционный суд подтвердил законность крупного штрафа, наложенного на ООО «Макдоналдс» Роспотребнадзором. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Подробности сообщает Pravo.ru.
На территории Таможенного союза (в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизская Республика) вся выпускаемая пищевая продукция должна быть особым образом задекларирована. Исключение составляет только еда, реализуемая при оказании услуг в ресторанах, кафе и других местах общественного питания.
Несмотря на то что «Макдоналдс» реализует продукцию общественного питания в кафе, он все равно должен ее декларировать, потому что продажа идет также через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», то есть фактически на вынос. Поэтому продукция должна сопровождаться маркировкой на каждой обертке с датой изготовления, сроком годности и условиями хранения.
У «Макдоналдс» необходимых деклараций не оказалось, поэтому Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 550 000 руб. Оспорить решение также не удалось, а теперь и 9-й ААС подтвердил законность штрафа.
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