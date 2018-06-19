Сегодня 19 июня 2018 года, 12:32

Стало известно, как усовершенствуют порядок выезда за границу ребенка, проживающего в неполной семье

Министерство юстиции Украины усовершенствовало норму законопроекта №8296 о выезде за границу ребенка, проживающего в неполной семье. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщается на сайте ведомства.

Он уточнил, что согласно предлагаемым изменениям родитель, проживающий с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу при наличии задолженности по уплате алиментов другого родителя более 4 месяцев. При этом законопроект предусматривает возможность выезда ребенка за границу сроком до 1 месяца с тем из родителей, с кем проживает ребенок, не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью участия ребенка в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах по рубежом, в том числе в составе организованной группы детей.

«Раньше для этого нужно было получить нотариальное разрешение, чем часто пользовались должники и шантажировали бывшую жену или бывшего мужа, требуя отказаться от алиментов», — отметил министр.

«Вместе с тем, и я хочу подчеркнуть этот пункт, мы сбалансировали права обоих родителей. То есть право выехать ненадолго за пределы Украины с малышом также получит тот из родителей, который не проживает с ребенком. Но только в случае, если он является добросовестным плательщиком алиментов», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, для этого ему необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В противном случае в приказном производстве такое решение выносит суд.

Павел Петренко также отметил, что за умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность.

«Если на гражданина наложено административное взыскание за совершение такого правонарушения, он временно ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком. Срок такого ограничения составляет один год, кроме случаев наличия нотариально удостоверенного согласия на выезд ребенка второго родителя», — пояснил министр.

Законодательные инициативы будут вынесены на голосование в ВР на этой неделе.