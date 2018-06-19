Сегодня 19 июня 2018 года, 12:32

В МИД рассказали, почему стратегия по деоккупации Донбасса пока не сработает

Стратегия по деоккупации Донбасса, предложенная министром внутренних дел Арсеном Аваковым, пока невозможна из-за противодействия России. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью агентству «Интерфакс-Украина», передает «УП».

«Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать», — заявил министр.

«Тактика малых шагов или средних, или любая другая — это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но самое главное — начать деоккупацию. Сейчас Россия нам это сделать не дает», — отметил он.

Климкин добавил, что России нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

«Все должны четко понимать, что России по определению украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украине», — подчеркнул глава МИД.

«Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать последующим процессом, создавая многочисленные ловушки», — резюмировал министр.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков высказал мнение, что вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти можно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов.