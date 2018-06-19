Finclub: «ПриватБанк» стал частным

«ПриватБанк» решил перерегистрироваться из публичного в частное акционерное общество, передает Finclub.
«Реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был «ПриватБанк», — отмечает пресс-служба банка. — Форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует статусу банка со стопроцентной госсобственностью».
При этом учреждение меняет свое официальное наименование с ПАО КБ «ПриватБанк» на АО КБ «ПриватБанк».
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