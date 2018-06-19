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Министр юстиции презентовал инициативу по оформлению документов младенцев с помощью планшета

19 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство юстиции Украины запустило пилотный проект по обеспечению регистраторов в родильных домах современными планшетами. Об этом в рамках презентации инициативы в роддоме №5 города Киева сообщил министр юстиции Павел Петренко, сообщает сайт Минюста.

«Благодаря планшетам можно будет мгновенно направить сведения для проведения немедленной государственной регистрации малыша и регистрации места жительства, подать электронную заявку на получение помощи при рождении ребенка, даже записаться в электронную очередь в детский сад. И все это — прямо в роддоме», — подчеркнул министр юстиции.

Он отметил, что свидетельства о рождении формируются в электронном виде. Если родители захотят получить бумажный вариант, они могут сделать это на следующий день в роддоме, заказать доставку курьером или лично посетить любой отдел РАГС по Украине.

Г-н Петренко напомнил, что проект по выдаче свидетельств о рождении непосредственно в роддоме стартовал в августе 2015 года. Сейчас эта услуга доступна в 472 роддомах страны.

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