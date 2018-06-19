Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 июня 2018 года, 10:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В парламент уже поданы поправки к закону об антикоррупционном суде относительно апелляционного обжалования

19 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Внефракционный депутат Верховной Рады Сергей Мищенко зарегистрировал законопроект, которым предлагается отменить норму об апелляции в Законе «О Высшем антикоррупционном суде».

Об этом говорится в законопроекте №8473, зарегистрированном в парламенте 14 июня с.г.

В документе указывается, что в переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины (относительно апелляционного обжалования по делам, подлежащим рассмотрению в Высшем антикоррупционном суде) необходимо внести изменения.

В частности, указать, что «обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным настоящим Кодексом».

Отмечается, что 18 июня с.г. документ поступил на рассмотрение в комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте пройдут консультации относительно механизма изменения Закона «О Высшем антикоррупционном суде», в частности относительно правок об апелляции.

Как известно, в опубликованном законе появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1068) от 12/06/18 Свежий номер

Судебная реформа

№ 24 (1068)
Отрасли практики

Адвокатский страж

Репортаж

Ходовой отчет

Судебная практика

Дело первички

Тема номера:

Со всех сторон

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом