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Сегодня 19 июня 2018 года, 10:49

В парламент уже поданы поправки к закону об антикоррупционном суде относительно апелляционного обжалования

Внефракционный депутат Верховной Рады Сергей Мищенко зарегистрировал законопроект, которым предлагается отменить норму об апелляции в Законе «О Высшем антикоррупционном суде».

Об этом говорится в законопроекте №8473, зарегистрированном в парламенте 14 июня с.г.

В документе указывается, что в переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины (относительно апелляционного обжалования по делам, подлежащим рассмотрению в Высшем антикоррупционном суде) необходимо внести изменения.

В частности, указать, что «обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным настоящим Кодексом».

Отмечается, что 18 июня с.г. документ поступил на рассмотрение в комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте пройдут консультации относительно механизма изменения Закона «О Высшем антикоррупционном суде», в частности относительно правок об апелляции.

Как известно, в опубликованном законе появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде.