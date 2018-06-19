Сегодня 19 июня 2018 года, 10:50

Aequo: вступление в силу закона об ООО обеспечит простые и понятные правила игры для самой популярной формы ведения бизнеса

17 июня 2018 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №2275-VIII, заменив устаревшие нормы Закона «О хозяйственных обществах» 1991 года в части регулирования обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью (ООО и ОДО).

Среди основных новшеств закона — введение корпоративного договора, отсутствие ограничения количества участников ООО, изменение требований к составлению учредительных документов обществ, установление четких механизмов принятия решений участниками обществ, порядка создания наблюдательного совета. В дополнение к этому закон предполагает отмену обязательного кворума и ревизионной комиссии, введение ответственности менеджмента и наблюдательного совета, установление принципов добросовестности управления в интересах общества, снятие запрета на конвертацию долга в капитал общества, усовершенствование правил оборота долей и защиту права собственности на доли, урегулирование вопросов преимущественного права, залога, выхода, исключения, наследования и многое другое.

Также закон дает возможность ООО и ОДО в течение года привести свои уставы в соответствие с новым Законом и без уплаты регистрационного сбора осуществить государственную регистрацию соответствующих изменений. До 17 июня 2019 года (или до внесения каких-либо изменений в устав по решению общества) положения старого устава будут превалировать над положениями закона для данного общества.

Анна Бабич, партнер, руководитель практики корпоративного права/M&A, Aequo, является драйвером реформы законодательства об ООО и приняла активное участие в разработке проекта Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» как один из его авторов.

«Принятие закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью стало одним из самых долгожданных событий в истории реформирования корпоративного законодательства Украины. Данный закон изменит правила игры более чем для 500 тыс. обществ с ограниченной ответственностью в Украине и обеспечит либерализацию корпоративного управления, максимальную гибкость ведения предпринимательской деятельности — основной бизнес-ячейки страны, а также защиту бизнеса от рейдерства. Кроме того, в долгосрочной перспективе закон будет способствовать увеличению ВВП страны за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в украинскую экономику, — комментирует Анна Бабич. — Хотелось бы также отметить высокий профессионализм группы экспертов, участвующей в разработке и продвижении закона, и поблагодарить каждого за огромный вклад в успешное осуществление этого сложного проекта».

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