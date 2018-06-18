Сегодня 18 июня 2018 года, 19:27

Официально стартовал Проект ЕС «Право-Justice», направленный на поддержку реформ сектора юстиции и правосудия

Сегодня в отеле Radisson Blu Hotel состоялось официальное открытие Проекта Европейского Союза «Право-Justice», который будет поддерживать реформу сектора юстиции и правосудия в ближайшие два с половиной года. Проект будет сотрудничать с украинскими партнерами над усовершенствованием работы сектора юстиции, с Министерством юстиции Украины как регулятором частных юридических профессий, а также с судьями и органами судебной власти. Руководителем Проекта назначен Довидас Виткаускас, который ранее возглавлял группу экспертов Проекта ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине», прекратившего свою работу.

Открывая мероприятие, глава Представительства ЕС Хюг Мингарелли отметил, что миссия Проекта заключается в развитии институциональной способности органов судебной системы, антикоррупционных органов для обеспечения принципа верховенства права. «Без продвижения в этих секторах сложно продвигать реформы в других отраслях», — подчеркнул г-н Мингарелли. Он заверил, что европейцы готовы делиться своим опытом и Украина всегда может на них рассчитывать.

«Право-Justice» — это по сути новый этап сотрудничества с Европейским сообществом. На этом акцентировал внимание председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. Он подчеркнул, что законодательная фаза судебной реформы уже практически завершилась. Однако работа по реформированию системы правосудия Украины, результатом которой будет новый справедливый суд, продолжается. Г-н Бенедисюк отметил, что в рамках судебной системы действуют много органов, поэтому важна их координация и коммуникация.

Сотрудничество с европейскими экспертами началось еще с разработки Советом по вопросам судебной реформы Стратегии реформирования судоустройства, ставшей ориентиром для многих органов. Европейцы привлекались к разработке нового законодательства и к организации конкурса в Верховный Суд… Перечислял «точки соприкосновения» Украины и ЕС заместитель Главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов. Он подчеркнул, что конкурс в ВС, пожалуй, самое главное видимое достижение реформы за четыре года. Но впереди еще очень много работы.

Второй конкурс в ВС, завершение конкурса в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, проведение конкурса в Высший антикоррупционный суд, заполнение вакансий в судах апелляционного уровня, квалификационное оценивание половины судейского корпуса… И это еще не все планы на ближайшее полгода, которые озвучил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков. По его мнению, поддержка предыдущего проекта ЕС в рамках конкурса в ВС была не только важной, но и своевременной и профессиональной. Благодаря помощи европейских коллег удалось избежать коррупционных рисков в самой Комиссии.

На необходимость усовершенствования коммуникации ВС с гражданским обществом указала Председатель ВС Валентина Данишевская. Она заверила, что ВС заинтересован в сотрудничестве со всеми институциями и выразила надежду, что второй конкурс в ВС будет еще качественнее, в результате чего авторитет Суда, как и всей судебной системы, повысится.

Каким бы хорошим судебное решение ни было, как бы удачно в нем ни был применен принцип верховенства права, какой в нем прок, если решение не исполняется? Такой вопрос задала первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Бернацкая. По ее словам, сейчас в Украине работают чуть больше 100 частных исполнителей, но демонополизация системы исполнения решения уже показывает хороший результат: уровень исполнения судебных решений повысился в два раза.

В чем собственно суть Проекта «Право-Justice»? Кратко его презентовал Довидас Виткаускас. Он сообщил, что «бенефициарами» проекта являются ВСП, ВККС, Верховный Суд, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Национальная ассоциация адвокатов Украины, Ассоциация частных исполнителей, Нотариальная палата Украины. Проект будет поддерживать перезагрузку судебной власти, работать над реформой исполнения судебных решений (в частности, над усилением статуса новой профессии частных исполнителей). Чрезвычайно важной задачей Проекта является мониторинг и оценивание деятельности сектора юстиции.