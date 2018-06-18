Сегодня 18 июня 2018 года, 16:02

LHS: выбор банка должен предшествовать выбору юрисдикции, подчеркивает В.Савва, Deloitte в Украине

Третья лекция сегодняшнего модуля Школы налоговой практики «Деофшоризация и налоговое планирование» Lеgal High School была посвящена тенденциям в сфере работы с иностранными банками, о которых рассказала менеджер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине Вера Савва. Спикер выделила три актуальные тенденции, которые повлияли на работу с иностранными банками: ужесточение правил регулирования, банковский кризис в Латвии, последствия визита делегации Управления по контролю за иностранными активами США (ОFAC) на Кипр.

Лектор сфокусировалась на том, что проверяет банк при открытии счета. Во-первых, анализируется юрисдикция компании: особое внимание обращается на классические офшоры (например, Панама, Белиз, Маршалловы Острова), «безналоговые юрисдикции» (Гонконг, ОАЭ), юрисдикции с пониженной ставкой налога на прибыль (Эстония, Латвия, Кипр). Во-вторых, проверяется «сущность» компании (уникальный адрес, физический офис, сотрудники, «экономическая привязка» к стране банка), корпоративные документы и налоговый адрес, отчетность, веб-сайт. «Информация на сайте должна соответствовать информации, предоставляемой в банк», — подчеркивает лектор. Кроме того, не менее важна для банка репутация компании. «Компрометирующие данные означают отказ банка», — подчеркивает Вера Савва. Также она рассказала, на что обращает внимание банк в части деятельности компании и подтверждения средств бенефициара.

Вера Савва детально проанализировала процедуру открытия банковского счета и дала слушателям LHS ряд рекомендаций по работе с иностранными банками. «Выбор банка должен предшествовать выбору юрисдикции»», — советует лектор, добавляя: совпадение юрисдикций положительно влияет на оценку уровня риска клиента. Кроме того, уменьшает риски открытие компанией сразу нескольких счетов. Как отмечалось, «сущность» и простая структура компании — то, что важно уже сегодня и будет необходимо завтра. «Открытие счета — это только этап. Для сохранения счета должен соблюдаться полный комплаенс трансакций», — рекомендует лектор.

В рамках завершающего блока лекции спикер сделала обзор популярных юрисдикций в разрезе банковских услуг, рассказав о нюансах и особенностях Кипра, США, Объединенных Арабских Эмиратов, а также стран Прибалтики, Восточной и Западной Европы.