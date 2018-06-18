Сегодня 18 июня 2018 года, 19:27

От украинских банков требуют прогнозов кредитования на три года вперед

Украинские банки обязаны до 1 августа 2018 года рассчитать на три года вперед и предоставить свои прогнозы относительно кредитования и других операций, способных принести им доходы. Соответствующее требование содержится в письме Национального банка №20-0010/32952, подписанном зампредом НБУ Олегом Чурием, которое оказалось в распоряжении UBR.ua.

Финансистам нужно предоставить детализированный прогноз на 2018—2020 годы, сколько именно они планируют предоставить займов по ипотеке, автокредитам, на корпоративном рынке (в отраслевой разбивке), и рассчитать свой заработок на них. Все это свести в общий прогнозный баланс и сделать прогноз по прибыльности. Это первая часть табличного отчета для НБУ.

Вторая — стратегия развития каждого банка и бизнес-план на 2018—2020 годы.

«Вводятся подходы к анализу бизнес-моделей банков с целью оценки способности банков генерировать приемлемые доходы с учетом показателей эффективности, структуры финансирования, вида бизнес-модели и риск-аппетита (склонности к риску), с использованием расчетной модели (Viability Sustainability Model) на основании анализа фактических и прогнозируемых данных баланса банка, отчета о прибылях и убытках, операций со связанными с банком лицами, составляющих регулятивного капитала в соответствии с утвержденными стратегией развития банка и бизнес-планом развития банка», — говорится в письме НБУ.