Сегодня 18 июня 2018 года, 17:44

Российская сторона не считает недопуск омбудсмена к политзаключенным срывом договоренностей президентов

Неудачная попытка украинского омбудсмена посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «УП» со ссылкой на ТАСС.

На вопрос журналиста, говорит ли неудачная попытка Людмилы Денисовой посетить осужденных о том, что договоренность Владимира Путина и Петра Порошенко сорвана по вине российской стороны, он ответил: «Я бы так не ставил вопрос».

«Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция», — отметил г-н Песков.

«Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинского коллеги Денисовой, они обладают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна», — добавил он.

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко напомнила, что освобождение политзаключенных было ключевой темой первой за 15 месяцев встречи министров иностранных дел в «нормандском формате», а Петр Порошенко договорился с Владимиром Путиным о допуске к удерживаемым лицам.

«Мы выражаем протест и обеспокоенность тем фактом, что не была допущена Людмила Денисова в Сенцову, к Карпюку, к другим политзаключенным», — сказала Геращенко журналистам в Киеве.

Она подчеркнула: «То, что к Олегу Сенцову не допускают Людмилу Денисову, на мой взгляд, свидетельствует об очень тревожных фактах. Что скрывают? Возможно и скорее всего, скрывают ухудшение состояния здоровья, потому что очевидно: 36 дней голодания здоровья не добавляют».

При этом она возмутилась, что власти РФ разрешили «псевдооппозиционерке» Ксении Собчак выйти на скайп-связь с Сенцовым, но не позволили этого украинскому омбудсмену и родственникам Олега Сенцова.

Как известно, 9 июня с.г. Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину и говорил с ним об освобождении украинцев-политзаключенных. Они договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.