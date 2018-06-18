НАПК назвало самые распространенные нарушения, выявленные в отчетах политических партий

В 2018 году по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее — отчет политической партии) Национальное агентство по предотвращению коррупции (далее — Национальное агентство) составило и направило в судебные органы 129 административных протоколов.
Из них 82 протоколов составлены по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП) — нарушение порядка предоставления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. По статье 212-15 КУоАП — нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии — составлен 41 протокол. Еще шесть протоколов составлены по статье 188-46 КУоАП — невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства.
Одними из самых распространенных нарушений, зафиксированных Национальным агентством по результатам анализа отчетов партий, являются непредоставление отчетов местных организаций и информации об их имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, нарушение сроков подачи отчета политической партии, непредоставление отчета политической партии и непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления в Национальное агентство.
В настоящее время решениями Национального агентства утверждены 167 выводов о результатах анализа отчетов политических партий за I квартал 2018 года. Выводы по остальным 104 отчетам партий будут рассматриваться на следующих заседаниях Национального агентства.
За I квартал 2018 года в Национальное агентство поданы отчеты 271 политической партии.
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9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”
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