Сегодня 18 июня 2018 года, 17:44

НАПК назвало самые распространенные нарушения, выявленные в отчетах политических партий

В 2018 году по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее — отчет политической партии) Национальное агентство по предотвращению коррупции (далее — Национальное агентство) составило и направило в судебные органы 129 административных протоколов.

Из них 82 протоколов составлены по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП) — нарушение порядка предоставления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. По статье 212-15 КУоАП — нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии — составлен 41 протокол. Еще шесть протоколов составлены по статье 188-46 КУоАП — невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства.

Одними из самых распространенных нарушений, зафиксированных Национальным агентством по результатам анализа отчетов партий, являются непредоставление отчетов местных организаций и информации об их имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, нарушение сроков подачи отчета политической партии, непредоставление отчета политической партии и непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления в Национальное агентство.

В настоящее время решениями Национального агентства утверждены 167 выводов о результатах анализа отчетов политических партий за I квартал 2018 года. Выводы по остальным 104 отчетам партий будут рассматриваться на следующих заседаниях Национального агентства.

За I квартал 2018 года в Национальное агентство поданы отчеты 271 политической партии.