Сегодня 18 июня 2018 года, 17:44

Национальный банк отменил регистрацию международной платежной системы из-за информации СБУ

Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО «ФК «ОМП-2013».

Соответствующие решения были приняты правлением Национального банка Украины и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 14 июня 2018 года.

Причиной принятия решения стало получение НБУ документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, чем создает риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

«Национальный банк Украины предупреждал все платежные системы, в том числе международную платежную систему TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украиной применены ограничительные меры (санкции), и взаимодействия с указанными платежными системами посредством других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции. При этом МПС TYME уверяла Национальный банк о соблюдении соответствующих ограничений», — отмечается в сообщении на сайте регулятора.

В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME Национальный банк Украины также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.

Международная платежная система TYME должна прекратить предоставление услуг по переводу 20 июня с.г. и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам платежной системы и соответствующим договорам.