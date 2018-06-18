Высший совет правосудия во время заседания 18 июня 2018 года рассмотрел вопрос о консультации относительно создания Высшего антикоррупционного суда, передает пресс-центр судебной власти Украины.
Докладчик — председатель ВСП Игорь Бенедисюк сообщил, что часть вторая статьи 125 Конституции Украины устанавливает, что суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины Президент Украины после консультаций с ВСП. Согласно положениям статьи 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», суд образуется и ликвидируется законом. Проект закона о создании или ликвидации суда вносит в Верховную Раду Украины Президент Украины после консультаций с ВСП. Нормой части четвертой статьи 125 Конституции Украины предусмотрено, что в соответствии с законом могут действовать высшие специализированные суды.
Согласно части второй статьи 31 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Высший антикоррупционный суд является высшим специализированным судом.
Пунктом 16 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» установлено, что Высший антикоррупционный суд образуется и проведение конкурса на должности судей в этом суде должно быть объявлено в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона, устанавливающего специальные требования к судьям этого суда.
Закон Украины «О Высшем антикоррупционный суд» вступил в силу 14 июня 2018 года.
Пунктом 7 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем антикоррупционный суд» предложено Президенту Украины внести в установленном порядке проект Закона о создании Высшего антикоррупционного суда.
15 июня 2018 года из Администрации Президента Украины поступило письмо с просьбой сообщить позицию ВСП относительно проекта Закона Украины «О создании Высшего антикоррупционного суда».
Заслушав председателя ВСП, Совет решил поддержать подготовленный Президентом Украины проект Закона Украины «О создании Высшего антикоррупционного суда».
Сохранить:
Контакты:
Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: