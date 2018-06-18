Сегодня 18 июня 2018 года, 17:44

ВСП одобрил закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Аргументы в поддержку проекты высказал председатель ВСП Игорь Бенедисюк

Высший совет правосудия во время заседания 18 июня 2018 года рассмотрел вопрос о консультации относительно создания Высшего антикоррупционного суда, передает пресс-центр судебной власти Украины.

Докладчик — председатель ВСП Игорь Бенедисюк сообщил, что часть вторая статьи 125 Конституции Украины устанавливает, что суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины Президент Украины после консультаций с ВСП. Согласно положениям статьи 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», суд образуется и ликвидируется законом. Проект закона о создании или ликвидации суда вносит в Верховную Раду Украины Президент Украины после консультаций с ВСП. Нормой части четвертой статьи 125 Конституции Украины предусмотрено, что в соответствии с законом могут действовать высшие специализированные суды.

Согласно части второй статьи 31 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Высший антикоррупционный суд является высшим специализированным судом.

Пунктом 16 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» установлено, что Высший антикоррупционный суд образуется и проведение конкурса на должности судей в этом суде должно быть объявлено в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона, устанавливающего специальные требования к судьям этого суда.

Закон Украины «О Высшем антикоррупционный суд» вступил в силу 14 июня 2018 года.

Пунктом 7 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем антикоррупционный суд» предложено Президенту Украины внести в установленном порядке проект Закона о создании Высшего антикоррупционного суда.

15 июня 2018 года из Администрации Президента Украины поступило письмо с просьбой сообщить позицию ВСП относительно проекта Закона Украины «О создании Высшего антикоррупционного суда».

Заслушав председателя ВСП, Совет решил поддержать подготовленный Президентом Украины проект Закона Украины «О создании Высшего антикоррупционного суда».