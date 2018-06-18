Сегодня 18 июня 2018 года, 16:02

LHS: в 65% споров о ТЦО решение принимается в пользу налогоплательщика, рассказала Л.Антощук, KPMG Law

Об украинской юрисдикции в международном налоговом планировании слушателям Lеgal High School рассказала руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law Лариса Антощук.

Как подчеркнула лектор, инвесторов, выбирающих украинскую юрисдикцию, помимо бизнес-показателей интересует целый ряд вопросов. Это нюансы системы налогообложения, гарантии возврата инвестиций и организационно-правовая форма вхождения на рынок. В последнем аспекте, по словам Ларисы Антощук, инвесторы зачастую выбирают между двумя формами: обществом с ограниченной ответственностью и представительством/постоянным представительством. Кроме того, иностранного собственника бизнеса интересуют национальные особенности трудового права, валютный контроль (есть ли в Украине препятствия для вывода прибыли?) и инициативы в рамках BEPS Action Plan: какие новации уже работают в Украине, а каких изменений ожидать в ближайшее время?

О чем нужно проинформировать иностранного инвестора в вопросах налогообложения в Украине? Отвечая на этот вопрос, спикер сфокусировалась на таких национальных нюансах, как налог на выведенный капитал (обсуждение законопроекта, основные принципы, наиболее дискуссионные положения); либерализация валютного контроля (коротко об основных изменениях, в том числе о новой философии президентского законопроекта о валюте №8152 — «бизнесу можно все, что не запрещено законом»); другие важные инициативы и обстоятельства (Служба финансовых расследований (статус налоговой полиции), реформирование структуры ГФС, план проверок); блокировка налоговых накладных (перезапуск соответствующего механизма с 22 марта с.г., когда вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №117 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных»); уголовная ответственность украинского менеджмента; трансфертное ценообразование (ТЦО). По словам лектора, с сентября 2013 года по июнь 2018 года общее количество споров о ТЦО составило 217 дел, из них почти в 65% случаев решения принимались в пользу налогоплательщика, в 35% — в пользу ГФС.