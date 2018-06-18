Сегодня 18 июня 2018 года, 16:02

Премьер рассказал, сколько сэкономят предприниматели с введением электронного чека

Правительственное решение о введении новой системы учета расчетных операций — через электронные чеки с помощью планшетов или смартфонов — позволит предпринимателям сэкономить не менее 2,5 млрд грн, которые ранее использовались на оплату содержания кассовых аппаратов и ведение учета. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает сайт КМУ.

«За три месяца система в пилотном режиме заработает. Это позволит уменьшить расходы предпринимателей. Ранее 2,5 млрд грн предприниматели тратили на обслуживание аппаратов. Эти средства пойдут теперь на развитие. Это высвобождение инвестиционного ресурса, — отметил Владимир Гройсман. — И при этом устраняется рычаг дополнительного давления на бизнес».

В июне с.г. правительство одобрило разработанную с деловыми кругами инициативу упрощения применения регистраторов расчетных операций, что позволяет не только снять дополнительные финансовые и временные нагрузки на бизнес, но и сделать важный шаг в борьбе с серым импортом, контрабандой и нелегальной торговлей.

Ранее схема применения регистраторов была слишком сложной. Стоимость ПО для регистраторов составляла от 4 до 20 тыс. грн, а ежемесячное обслуживание — не менее 200 грн. Подтверждение операции — бумажный чек, который до сих пор вклеивают в кассовые книги. При этом нужны многочисленные заявления, приложения и документы и не менее 5 дней времени на оформление отчетов. Неудивительно, что при таких условиях предприниматели нередко избегали каких-либо регистраций, а следовательно, уплаты налогов и сборов. Такая ситуация, отмечали предприниматели, формировала большой дисбаланс между «белым» и «серым» бизнесом.

Новое предложение ГФС и правительства — полная противоположность этой системе. Ключевое отличие — онлайн-регистрация через телефон или планшет, отсутствие подтверждающих документов, отсутствие абонентской платы и использование электронного чека с QR-кодом, который будет автоматически вноситься в реестр, доступный в электронном кабинете налогоплательщика. Для обработки данных ГФС планирует использовать два независимых дата-центра, а ПО для них обеспечить за счет экономии средств в других проектах благодаря использованию системы ProZorro.