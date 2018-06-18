Сегодня 18 июня 2018 года, 16:02

Столичный суд арестовал мужчину, в автомобиле которого взорвалась граната

Следственный судья Святошинского районного суда города Киева завершила рассмотрение ходатайства следственного отдела Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве об избрании меры пресечения 41-летнему мужчине, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины), а также в неосторожном причинении тяжких телесных повреждений (статья 128 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 14 июня с.г. произошел взрыв во дворе дома №4/56 по ул. Чернобыльской в г.Киеве, в результате чего четверо детей получили множественные повреждения и находятся в больнице.

Учитывая, что подозреваемый является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, не предусмотрел наступления тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить.