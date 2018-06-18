Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 июня 2018 года, 16:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Столичный суд арестовал мужчину, в автомобиле которого взорвалась граната

18 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Следственный судья Святошинского районного суда города Киева завершила рассмотрение ходатайства следственного отдела Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве об избрании меры пресечения 41-летнему мужчине, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины), а также в неосторожном причинении тяжких телесных повреждений (статья 128 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 14 июня с.г. произошел взрыв во дворе дома №4/56 по ул. Чернобыльской в г.Киеве, в результате чего четверо детей получили множественные повреждения и находятся в больнице.

Учитывая, что подозреваемый является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, не предусмотрел наступления тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1068) от 12/06/18 Свежий номер

Судебная реформа

№ 24 (1068)
Отрасли практики

Адвокатский страж

Репортаж

Ходовой отчет

Судебная практика

Дело первички

Тема номера:

Со всех сторон

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом