Сегодня 18 июня 2018 года, 16:02

Россия создаст внутренние офшоры в рамках «долгосрочной стратегии по деофшоризации»

Минэкономразвития РФ согласовало с другими профильными ведомствами законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщает Pravo.ru.

Проект удалось согласовать со всеми ведомствами, однако отдельные детали будут дорабатываться ко второму чтению, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Документ не тактическое решение, а часть долгосрочной стратегии по деофшоризации российского бизнеса, цитируют его «Ведомости». Компаниям предлагаются налоговые преференции, комфортное корпоративное, трудовое и валютное регулирование, удобные механизмы владения и управления активами, перечисляет г-н Орешкин.

Министр подчеркивает: документ актуален для бизнеса из-за напряженной внешнеполитической обстановки. По его словам, интерес к проекту у российских предпринимателей уже есть. Источник подтверждает, что как минимум подсанкционный UC Rusal Олега Дерипаски планирует стать резидентом САР.

В ближайшее время проект должен быть внесен в Госдуму, говорят федеральный чиновник и участник совещаний в правительстве. Положительный отзыв Кабинета министров уже готов.

Резиденты САР получат статус международной компании. Для этого необходимо вести бизнес за рубежом, но инвестировать в Россию. Доступ к данным об их бенефициарах будет иметь только управляющая компания. Также резидента до 2029 года освободят от налогов на прибыль от продажи активов и на входящие дивиденды. С исходящих дивидендов придется уплачивать 5%. Не потребуется разрешения на трудоустройство иностранных граждан, валютный контроль будет упразднен, а споры позволят решать в третейских судах. Верховный суд РФ считает, что споры с участием публичных компаний или госсредств не могут быть переданы в коммерческий арбитраж, предупреждают эксперты.