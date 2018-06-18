Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 июня 2018 года, 16:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Россия создаст внутренние офшоры в рамках «долгосрочной стратегии по деофшоризации»

18 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Минэкономразвития РФ согласовало с другими профильными ведомствами законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщает Pravo.ru.

Проект удалось согласовать со всеми ведомствами, однако отдельные детали будут дорабатываться ко второму чтению, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Документ не тактическое решение, а часть долгосрочной стратегии по деофшоризации российского бизнеса, цитируют его «Ведомости». Компаниям предлагаются налоговые преференции, комфортное корпоративное, трудовое и валютное регулирование, удобные механизмы владения и управления активами, перечисляет г-н Орешкин.

Министр подчеркивает: документ актуален для бизнеса из-за напряженной внешнеполитической обстановки. По его словам, интерес к проекту у российских предпринимателей уже есть. Источник подтверждает, что как минимум подсанкционный UC Rusal Олега Дерипаски планирует стать резидентом САР.

В ближайшее время проект должен быть внесен в Госдуму, говорят федеральный чиновник и участник совещаний в правительстве. Положительный отзыв Кабинета министров уже готов.

Резиденты САР получат статус международной компании. Для этого необходимо вести бизнес за рубежом, но инвестировать в Россию. Доступ к данным об их бенефициарах будет иметь только управляющая компания. Также резидента до 2029 года освободят от налогов на прибыль от продажи активов и на входящие дивиденды. С исходящих дивидендов придется уплачивать 5%. Не потребуется разрешения на трудоустройство иностранных граждан, валютный контроль будет упразднен, а споры позволят решать в третейских судах. Верховный суд РФ считает, что споры с участием публичных компаний или госсредств не могут быть переданы в коммерческий арбитраж, предупреждают эксперты.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1068) от 12/06/18 Свежий номер

Судебная реформа

№ 24 (1068)
Отрасли практики

Адвокатский страж

Репортаж

Ходовой отчет

Судебная практика

Дело первички

Тема номера:

Со всех сторон

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом