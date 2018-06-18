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LHS: эксперты Deloitte рассказали о мировых тенденциях международного налогового планирования

18 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нынешняя неделя в Lеgal High School посвящена проблематике налогового планирования. Сегодняшний модуль Школы налоговой практики «Деофшоризация и налоговое планирование» открыла совместная лекция Наталии Ульяновой, партнера налогово-юридического департамента в Украине, и Екатерины Грабовик, старшего менеджера департамента комплексных трансформаций бизнеса Deloitte в Украине.

Екатерина Грабовик сфокусировались на мировых тенденциях международного налогового планирования, презентовав «дерево налоговой справедливости» — визуализированную схему пяти ключевых факторов влияния на налоговое планирование. Фактор первый. FATF/AML: самостоятельно или через свои региональные организации проводится оценка законодательства стран на соответствие международным стандартам борьбы с AML & CTF. 19 апреля 2018 года, как отметила лектор, Европарламент принял Пятую директиву об отмывании средств (Fifth Anti-Money Laundering Directive), которой введены новые и более жесткие правила: устанавливается свободный доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний; налаживаются связи между реестрами бенефициарных собственников на уровне стран — членов ЕС; повышается прозрачность трастов; повышаются требования к проверкам операций с контрагентами из высокорисковых третьих стран и т.д. До конца 2020 года страны — члены ЕС должны имплементировать положения Директивы в национальное законодательство.

Фактор второй. CRS/FATCA (Common Reporting Standard/Foreign Account Tax Compliance Act): расширяется сеть стран-партнеров для обмена финансовой информацией в целях налогообложения. Фактор третий. Compliance & blacklist: повышаются требования к прозрачности и соответствию международным стандартам. По словам Екатерины Грабовик, в рамках ЕС действуют «черный» и «серый» списки стран, не соответствующих требованиям прозрачности и налоговой справедливости. Фактор четвертый. GAAR/SAAR countries’ strategies: с 2019 года в ЕС начнут действовать положения Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). И, наконец, последний, пятый фактор влияния на налоговое планирование — это BEPS. Количество членов Inclusive Framework on BEPS увеличилось до 116. Также Екатерина Грабовик рассказала о Конвенции Multilateral Instrument of BEPS (MLI), которая в целом вступает в силу с 1 июля 2018 года. Присоединившись к данному соглашению страна, как отмечалось, получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые части своих DTT.

В рамках второго блока лекции акцентировалось внимание на влиянии мировых тенденций налогового планирования на развитие бизнеса в Украине. Лектор, в частности, напомнила, что 11 декабря 2017 года Министерство финансов Украины опубликовало Дорожную карту по внедрению международных стандартов прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере «Налоговая прозрачность: EOIR/AEOI CRS» в Украине. А буквально недавно, 29 мая с.г., Кабинет Министров Украины утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. «Мир стремительно меняется, и украинскому бизнесу необходимо трансформироваться уже сегодня, чтобы иметь возможность развиваться», — резюмировала Екатерина Грабовик.

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