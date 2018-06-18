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Сегодня 18 июня 2018 года, 14:19

Минюст подал иск о ликвидации политической партии

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Министерства юстиции Украины к политической партии «Успешная страна» («Успішна країна»), третьи лица — Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности Украины.

Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) данную политическую партию.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Согласно данным ЕГР, партия зарегистрирована в 2011 году. В настоящее время ее руководителем является Андрей Голубев.