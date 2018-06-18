Сегодня 18 июня 2018 года, 14:19

Роскомнадзор закрыл 99 сайтов с трансляцией ЧМ-2018

Роскомнадзор рассказал о нелегальных трансляциях Чемпионата мира по футболу 2018 года. Из-за отказа прекратить пиратские трансляции РКН заблокировал 99 сайтов, передает Pravo.ru.

Как сообщает ведомство, блокировки были проведены на основании определений Мосгорсуда в защиту интересов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ ПЛЮС» «СПОРТ ПЛЮС», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ», у которых есть право на трансляцию.

«За май-июнь нелегальные трансляции телеканалов прекратили 212 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 16 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек)», — подчеркивает РКН.

При этом 99 сайтов требования не выполнили. Доступ к ним был ограничен. РКН напомнил, что предусмотрены внесудебные меры по прекращению нарушений авторских прав, которые не касаются фотографии. Решение о предварительном обеспечении мультимедийного контекста принимает Мосгорсуд.