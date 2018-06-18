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Арсен Аваков: план деоккупации Донбасса будет включать механизм «маленьких шагов»

18 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министр внутренних дел заявил, что Украина должна не только бороться за освобождение территорий Донбасса, но и активно использовать механизмы контрпропаганды.

Об этом он сказал 16 июня с.г. во время визита в Харьков, передает сайт МВД.

«Мы предлагаем механизм «маленьких шагов», когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Такой механизм возможен лишь при поддержке международных партнеров и желании самой Украины. А агрессор Россия должна принять эти правила», — считает Арсен Аваков.

По словам министра, необходимо принять законы об амнистии и коллаборационистах, чтобы виновные в смерти украинских мирных жителей и военных понесли наказание.

«Мы должны принять целый ряд законов, из которых ключевые — закон об амнистии и закон о коллаборационистах. Я уже не раз говорил, что ответственность должны понести те люди, которые совершили тяжкие преступления. Всех, кто стрелял, убивал, кто пользовался переходной ситуацией военного времени, издевался над местным населением, ждет наказание. А, например, врачей или учителей, которые просто вынуждены были выживать на оккупированных территориях, наше общество поддержит», — добавил он.

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