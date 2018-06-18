Сегодня 18 июня 2018 года, 12:37

Обвиняемый по делу о кибератаке вируса PETYA не смог явиться на подготовительное заседание

11 июня 2018 года в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство по обвинению гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) по фактам масштабных кибератак вируса PETYA (NOT PETYA)».

Об этом передает портал «Судебная власть Украины».

Согласно обвинительному акту, указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации и проживает в Никополе.

Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года.

Обвиняемый в суд не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем он просил суд перенести слушание на другую дату. В рассмотрении дела объявлен перерыв до 27 июня 2018 года в 12.30.