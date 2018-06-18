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Сегодня 18 июня 2018 года, 12:37

Ключевые провайдеры правовой помощи подписали меморандум — Минюст

Четыре влиятельные общественные организации, которые занимаются правовой защитой граждан, и Координационный центр по оказанию правовой помощи заключили меморандум, чем показали готовность совместно развивать доступ к качественной бесплатной правовой помощи. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции Украины.

Речь идет о помощи как гражданам Украины, так и иностранцам, лицам без гражданства, в том числе беженцам, или лицам, нуждающимся в дополнительной или временной защите.

Среди подписантов: ОО «Ассоциация юридических клиник Украины», Общественный союз «Сеть правового развития», «Украинский Хельсинский союз по правам человека», «Украинский фонд правовой помощи».

Такое сотрудничество очень важно в условиях существенной нагрузки на систему БПП в Украине, считает директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк.

«Меморандум станет основой для разработки концепции, а затем и запуска в Украине независимого провайдера», — отметил директор КЦ Алексей Бонюк.

Среди других ключевых задач он назвал мониторинг качества правовой помощи и разработку ее стандартов, расширение доступа к ней, проведение совместных мероприятий на базе правовых клубов PRAVOKATOR.

Представители общественных организаций предложили также и другие амбициозные планы — создание электронного кабинета для юристов, мобильного приложения для адвокатов.

Пока стороны договорились разработать механизм взаимодействия по вопросам перенаправления клиентов центров юридической помощи для решения своих вопросов к другим поставщикам правовой помощи. Также партнеры будут способствовать привлечению выпускников юридических вузов к работе в центрах системы БПП.

Следующая встреча партнеров состоится в конце июня, приобщиться к совместной работе уже выразила желание Всеукраинская правозащитная организация «Юридическая сотня».