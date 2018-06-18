Сегодня 18 июня 2018 года, 10:54

Получение маркетинговых услуг должно быть подтверждено первичными документами

Рекламу называют двигателем торговли. И, действительно, сегодня сложно представить развитие бизнеса без рекламных кампаний, акций, презентаций, основной целью которых является продвижение продукции или услуг на рынке. Конечно же, это требует финансовых затрат со стороны субъектов хозяйствования. И затраты последних могут в значительной степени увеличиться, если реальность проведения таких мероприятий не будет подтверждена надлежащим образом оформленными первичными бухгалтерскими документами, раскрывающими цель, объективную необходимость и экономическую целесообразность их проведения. В частности, это следует из вывода Верховного Суда, изложенного в постановлении от 24 апреля 2018 года по делу №821/1344/17, в котором субъект хозяйствования обжаловал налоговое уведомление-решение органа Государственной фискальной службы Украины, утверждая о безосновательности его принятия ввиду того, что затраты на рекламные мероприятия им отображены в налоговом учете в полном соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

Суд обратил внимание на то, что маркетинговые услуги относятся к бестоварным операциям и по своей сути являются расходами на сбыт. Документами, свидетельствующими о фактическом получении маркетинговых услуг, могут быть акты приема-передачи услуг или другие документы, подтверждающие фактическое предоставление (получение) услуг и содержащие все обязательные реквизиты первичных документов, предусмотренные частью 2 статьи 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», отчеты о предоставленных услугах, о проведении определенных маркетинговых исследований, в которых должны быть изложены результаты предоставленных услуг и исследований, в том числе соответствующие рекомендации заказчику.

Для учета расходов на маркетинговые услуги при исчислении объекта налогообложения необходимо доказать непосредственную связь таких расходов с хозяйственной деятельностью налогоплательщика и подтвердить первичными документами, обязательность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения бухгалтерского учета, и другими документами, удостоверяющими факт совершения хозяйственной операции.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Дело первички» в газете «Юридическая практика» №24/1068 от 12 июня 2018 года.