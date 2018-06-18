Сегодня 18 июня 2018 года, 10:54

МВД разъясняет порядок пребывания на местности между границей и пограничными инженерными сооружениями

Недавно Министерством внутренних дел Украины был утвержден Порядок въезда и пребывания на местности, которая находится между государственной границей и линией пограничных инженерных сооружений, граждан Украины и других лиц (приказ МВД от 4 августа 2017 года №686, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 4 сентября 2017 года под №1082/30950). Об этом сообщает сайт МВД Украины.

Указанный документ четко устанавливает порядок определения мест пропуска линии пограничных инженерных сооружений, их нумерацию, требования к оборудованию и обозначения на местности, алгоритм действий должностных лиц подразделений Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, определен перечень документов, которые дают право на пропуск на такую территорию, а также основания для запретов и ограничений.

Места пропуска линии пограничных инженерных сооружений и их количество пограничное ведомство определяет по согласованию с местными властями, чтобы жителям населенного пункта было удобно к ним добираться.

Также есть определенные рекомендации относительно оборудования и обозначения мест пропуска. Так, обязательно должны быть ворота (калитка или шлагбаум), КСС в месте пропуска и от ворот в обе стороны протяженностью в обе стороны не менее 15 метров, заградительный забор (типа «Егоза»), павильон модульного типа или постовой грибок для организации службы пограничного наряда, информационный стенд или табличка, на котором указывается номер места пропуска, время пропуска и контактный телефон подразделения, средства погашения отпечатков следов (ручной профиль, лопата).

Время пропуска лиц и пребывания за линией инженерных сооружений устанавливается ежегодно в зависимости от сезона по состоянию на 1 апреля и 1 ноября, согласовывается с местными администрациями и органами самоуправления и по их просьбе может быть изменено.

Вся информация, касающаяся пропуска, обязательно публикуется в СМИ и указывается на информационных стендах возле места пропуска. А на депутатов органов местного самоуправления, старост и участковых инспекторов пограничной службы возложена задача по разъяснительной работе среди местных жителей по этому вопросу.

Пропуск лиц за линию пограничных инженерных сооружений осуществляется по пропускам. Для их получения необходимо подать в орган охраны государственной границы личное обращение или списки лиц, оформленные местными администрациями, органами местного самоуправления. В обращении необходимо обязательно указать основания и срок, в течение которого планируется пропуск, который в свою очередь не должен превышать календарный год. При необходимости также указываются транспортные средства, которые будут использоваться за линией пограничных инженерных сооружений. Такие списки органу охраны государственной границы должны предоставляться в начале года, но не позднее чем за 30 дней до даты пропуска.

Обращение и списки лиц обязательно регистрируются в подразделении документального обеспечения органа Госпогранслужбы. Затем их рассматривает начальник пограничного отряда, на участке ответственности которого планируется пропуск. В итоге именно он принимает решение о разрешении, запрещении или ограничении пропуска за линию пограничных инженерных сооружений.

Стоит отметить, что также существуют причины для запрета и ограничения пропуска за линию пограничных инженерных сооружений лиц, детально рассмотренные в этом нормативно-правовом документе.

«Чтобы заниматься любительским или спортивным рыболовством, коллективным или индивидуальным выпасом скота, пользоваться самоходными и несамоходными судами, другими плавсредствами (кроме судов флота рыбной промышленности) на пограничных водных объектах за линией пограничных инженерных сооружений, гражданам Украины достаточно предъявить пропуск и документ, удостоверяющий личность», — сообщают в ведомстве.

А для проведения хозяйственной деятельности, промышленного рыболовства или туристических путешествий пропуск также осуществляется по предъявлению пропуска и документов, подтверждающих право на осуществление такой деятельности.

Реализация указанного приказа позволит упорядочить порядок въезда и пребывания граждан Украины и других лиц на местности, которая находится между государственной границей и линией пограничных инженерных сооружений, для проведения определенных видов деятельности или работ в соответствии с законодательством и при наличии на то законных оснований, кроме того, создать условия для обеспечения более эффективного контроля со стороны органов и подразделений Государственной пограничной службы Украины за соблюдением пограничного режима.