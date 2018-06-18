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АО Litigation Group защитило интересы Л.Черновецкого и урегулировало диффамационный спор

18 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат АО Litigation Group Юрий Демченко урегулировал спор вне суда, касающийся распространения недостоверной информации относительно экс-мэра Леонида Черновецкого, и подписал с журналистом издания «Інформатор» соглашение об урегулировании диффамационного спора.

Так, в апреле 2018 года на сайте «Информатора» была опубликована статья, в которой содержалась недостоверная информация в отношении г-на Черновецкого, что он якобы призывал прихожан церкви Сандея Аделаджы продавать свои квартиры и передавать деньги пастору.

В процессе переговоров с журналистом «Информатора» представителем г-на Черновецкого — адвокатом АО Litigation Group Юрием Демченко было установлено, что в действительности Леонид Михайлович Черновецкий никогда не говорил подобного, в связи с этим было подписано соглашение об урегулировании диффамационного спора.

Редакция «Информатора» безоговорочно признала, что распространенная информация является недостоверной и непроверенной, и принесла свои извинения г-ну Черновецкому.

Таким образом, интересы клиента были своевременно и в полном объеме защищены, а опубликованное опровержение на сайте стало справедливой и актуальной сатисфакцией за нанесенный репутации лица ущерб.

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