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«Кредиторам выгодно идти на ликвидацию» — спикер LHS Борис Поляков

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Борис Поляков представил слушателям LHS доклад о принципах полноты действий ликвидатора как основе решения о прекращении дела о банкротстве и ликвидации должника. В начале лекции спикер проанализировал особенности ликвидационной процедуры. По его словам, задача ликвидационной процедуры состоит в ликвидации предприятия с минимальными экономическими потерями.

Как подчеркнул лектор, отличие ликвидационной процедуры от исполнительного производства состоит в том, что последнее является неорганизованной ликвидацией и более затратным процессом. Судья также рассказал слушателям о видах ликвидации — в упрощенном порядке и в общем.

Г-н Поляков обратил внимание, что после реализации имущества деньги перечисляются непосредственно ликвидатору и происходит поочередное погашение обязательств перед кредиторами.

Борис Поляков рассказал и о проблемах, возникающих при реализации имущества. В их числе — неправомерный подбор организаторов аукциона. Хороший организатор должен иметь стаж работы не менее трех лет и опыт в реализации имущества на аукционе. Кроме того, необходимо учитывать репутацию организатора.

Как отметил спикер, процедура банкротства является лимитированной и длится до 12 месяцев. В случае пропуска срока имущество и долги передаются третьему лицу, поэтому уже в течение 10-го месяца необходимо принимать решение об окончании процедуры и передаче имущества на реализацию.

Вопросы, касающиеся увольнения таких категорий лиц, как беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, несовершеннолетние работники, при процедуре банкротства становятся особенно острыми. Ликвидатор обязан предоставить таким сотрудникам трудоустройство, не ограничиваясь только формальным уведомлением органа трудоустройства о предстоящем высвобождении работников. Ликвидатор должен получить у органа трудоустройства информацию о вакантных должностях и дать возможность реализовать уволенным лицам свое право.

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