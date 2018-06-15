Сегодня 15 июня 2018 года, 17:58

Эксперты проанализировали тенденции фармацевтического рынка

Соглашение об ассоциации с ЕС начало менять правовое поле в патентной сфере, указывают участники

Какие перемены в ведении фармацевтического бизнеса в Украине грядут в связи со вступлением в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, как эффективно защитить патентные права и права на торговые марки в фармацевтическом секторе и противодействовать недобросовестной конкуренции — эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе «Фармацевтика в Украине: потенциал роста», который провела юридическая фирма Aequo совместно с «Юридической практикой». Участие в мероприятии приняли собственники, топ-менеджмент и руководители юридических департаментов крупных украинских и международных фармацевтических компаний.

Александр Мамуня, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности Aequo, представил обзор ситуации в сфере патентования в Украине. По его словам, именно фармацевтические компании удерживают пальму первенства по количеству полученных патентов. Он также проанализировал, какие изменения ожидают отрасль ввиду заключения Соглашения об ассоциации с ЕС и планируемых новаций в национальном законодательстве.

«Соглашение об ассоциации с ЕС устанавливает совершенно новые правила продления срока действия патентов», — подчеркнул г-н Мамуня. А говоря о законопроекте, предложенном правительством, отметил потенциальное сужение перечня патентуемых объектов и изменения в части защиты полезных моделей. Докладчик также рассказал о возможных изменениях в охране знаков для товаров и услуг. Он призвал правообладателей проанализировать свои портфели прав интеллектуальной собственности с учетом указанных изменений.

Анализируя последствия для фармацевтического рынка, партнер Aequo обратил внимание на ожидаемое упрощение оборота дженериков в Украине — как минимум дата прекращения патентной защиты (с учетом возможного продления) будет известна заблаговременно и будет прогнозируемой, что позволит лучше планировать вывод генерических препаратов на рынок.

В продолжение своего выступления г-н Мамуня рассказал о новациях процессуального законодательства, связанных в том числе с рассмотрением дел по интеллектуальной собственности. Главная и самая ожидаемая новация — cоздание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Наличие такой инстанции будет способствовать единству практики и улучшению защиты прав ИС в Украине. «Везде, где такой суд был создан, это успешный проект», — подчеркнул г-н Мамуня.

Николай Потоцкий, начальник отдела содействия защите прав ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности», поделился с участниками круглого стола своими наблюдениями тенденций в защите прав интеллектуальной собственности в фармацевтике. Наиболее распространенная категория споров — о торговых марках, на втором месте — об изобретениях (полезных моделях), на третьем – о промышленных образцах. Так, из 110 исков, поданных к Укрпатенту / МЭРТ в первом полугодии 2018 года 70 касались ТМ, из них 15 — в сфере фармацевтики. По словам г-на Потоцкого, самые распространенные споры, связанные с торговыми марками, — это споры о приобретении прав, споры относительно конфликта объектов, споры о признании ТМ хорошо известной в Украине. Он проанализировал специфику каждой категории и наиболее распространенные исковые требования.

Основные аспекты защиты от недобросовестной конкуренции презентовали Сергей Денисенко, советник, соруководитель практики антимонопольного, конкурентного и торгового права Aequo, Евгений Блок, старший юрист Aequo, и Даниил Федорчук, директор юридического департамента Антимонопольного комитета Украины.

Сергей Денисенко сосредоточился на анализе нарушений, связанных с неправомерным использованием обозначений (статья 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции») на фармацевтическом рынке — как правило, речь идет о копировании упаковки. Докладчик подробно рассказал, как защитить нарушенное право путем обращения в Антимонопольный комитет Украины, на что обращать внимание при подготовке заявления, какие доказательства предоставлять, как обосновывать негативные последствия для заявителя и конкуренции, а также прокомментировал особенности рассмотрения заявления АМКУ и возможные последствия, если факт нарушения будет установлен.

Практическим аспектам ряда показательных дел о недобросовестной конкуренции была посвящена презентация Евгения Блока. Он рассказал о кейсах «Доларен» v «Долар», «Біле Вугілля» v «Біле Вугілля-Здравофарм». Докладчик также рассказал о споре относительно упаковки тортов «Золотий Ключик» и «Казковий Ключик». Во всех проанализированных делах АМКУ было установлено нарушение со стороны ответчика.

О подходах АМКУ при рассмотрении дел о недобросовестной конкуренции говорил Даниил Федорчук. Специфическая особенность данной категории дел в том, что они, как правило, открываются по заявлению лиц, чьи права нарушены. Г-н Федорчук также детально остановился на сложностях доказывания нарушений статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и методах, используемых АМКУ при рассмотрении данной категории дел.