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О признании сделок в сфере банкротства недействительными слушателям LHS рассказала Елена Волянская

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

С лекцией «Практика Верховного Суда относительно обжалования соглашений в процессе банкротства» в рамках LHS выступила Елена Волянская, советник Юридической группы LCF.

Елена Волянская объяснила, какие цели преследует должник, совершая сомнительные сделки. В частности, это возможность вывода активов, уменьшение объема ликвидационной массы, искусственное создание признаков неплатежеспособности. Такие сделки также создают задолженности перед связанными кредиторами с целью получения большинства голосов в комитете кредиторов.

Лектор обратила внимание слушателей, что при оспаривании сомнительных сделок нужно ссылаться на статью 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», а не на положения Гражданского кодекса. В подтверждение такой позиции Елена Волянская процитировала одно из решений Верховного суда: «Исходя из сферы регулирования Закона о банкротстве относительно указанных требований, статья 20 является специальной по отношению к общим, установленным ГК Украины основаниям признания сделок недействительными».

В соответствии со статьей 20 Закона сделка должна быть совершена во время процедуры банкротства или в течение года, предшествующего процедуре банкротства. Например, даже если сделка имела признаки для признания ее недействительной, суд, ссылаясь на сроки совершения сделки, может отказать в признании ее недействительной. По этому поводу лектор привела пример из судебной практики. Так, Верховный суд отказал в удовлетворении заявления кредитора о признании недействительным договора купли-продажи: действия должника безосновательно уменьшали размер активов должника и могут быть расценены как направленные на ущемление интересов кредиторов, приводящие к уменьшению объема имущества должника и неспособности должника исполнить обязательства перед кредиторами в дальнейшем. Вместе с тем судами установлено, что сделка совершена за 1 год и 5 месяцев до момента возбуждения дела о банкротстве (дело №910/28256/15).

Лектор также назвала виды сделок, которые могут быть признаны недействительными или опровергнутыми хозяйственным судом. В частности, это сделки, при которых должник безвозмездно осуществил отчуждение имущества, принял на себя обязательства без соответствующих действий другой стороны по отношению к имуществу, отказался от собственных имущественных требований.

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