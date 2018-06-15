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«В судебной системе образовалось рекордное количество судейских вакансий» — Д.Миргородский, управляющий партнер АФ «Династия»

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Украинская судебная система уже много лет находится в состоянии перманентного реформирования. По мнению Дениса Миргородского, управляющего партнера АФ «Династия», последнюю (на данный момент) судебную реформу отличает значительное ужесточение требований к судьям, введение процедуры квалификационного оценивания судей, декларирование их имущества в совокупности с радикальным повышением уровня оплаты их труда.

«На первом этапе реформы последствиями этих нововведений стали массовый уход в отставку судей старшего поколения, не привыкших к самой идее контроля и оценивания качества их работы, и образование в судебной системе рекордного количества судейских вакансий», — констатирует адвокат и приводит примеры из практики, когда уголовные дела рассматриваются в суде первой инстанции свыше шести лет (из-за сложностей с формированием коллегии судей), а споры о расторжении брака — почти два года. С запуском квалифоценивания судей ситуация улучшается, хотя и не очень быстро.

Говоря о новом процессуальном законодательстве, принятом в рамках реформы, г-н Миргородский к его главным достоинствам относит более качественную защиту от процессуальных злоупотреблений и диверсий, более четкое распределение подведомственности споров, открытость судебного процесса. Адвокат также высоко оценивает возможность использования технических средств для ведения судебного процесса.

В то же время он отмечает, что о результатах реформы можно будет с уверенностью говорить лет через пять — судебная система меняется не за один день, и чтобы перемены проявились, нужно время.

Подробнее об оценках судебной реформы, преимуществах и возможностях нового процессуального законодательства, изменениях в сфере исполнения судебных решений и последствиях введения адвокатской монополии на судебное представительство читайте в интервью управляющего партнер АФ «Династия» Дениса Миргородского и партнера Евгения Смиюхи.

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