Сегодня 15 июня 2018 года, 17:59

Рассматривая уголовное дело, суд оштрафовал потерпевшего за неявку

15 июня 2018 года Беляевским районным судом Одесской области по уголовному производству по обвинению гражданина К. в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 УК Украины, за повторную неявку в судебное заседание на потерпевшего 1970 г.р. наложено денежное взыскание в размере 0,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 881 грн.

В соответствии с постановлением суда потерпевший, будучи надлежащим образом уведомлен о времени и дате судебного заседания, не явился в судебное заседание и не уведомил суд о причинах неявки, за что и поплатился, отмечается на портале «Судебная власть Украины».

Как известно, согласно абзацу 2 части 1 статьи 139 УПК Украины, в случае неявки по вызову суда на подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, гражданского ответчика, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван, налагается денежное взыскание в размере от 0,5 до 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц .