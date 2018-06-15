Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 июня 2018 года, 17:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Рассматривая уголовное дело, суд оштрафовал потерпевшего за неявку

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

15 июня 2018 года Беляевским районным судом Одесской области по уголовному производству по обвинению гражданина К. в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 УК Украины, за повторную неявку в судебное заседание на потерпевшего 1970 г.р. наложено денежное взыскание в размере 0,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 881 грн.

В соответствии с постановлением суда потерпевший, будучи надлежащим образом уведомлен о времени и дате судебного заседания, не явился в судебное заседание и не уведомил суд о причинах неявки, за что и поплатился, отмечается на портале «Судебная власть Украины».

Как известно, согласно абзацу 2 части 1 статьи 139 УПК Украины, в случае неявки по вызову суда на подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, гражданского ответчика, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван, налагается денежное взыскание в размере от 0,5 до 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц .

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1068) от 12/06/18 Свежий номер

Судебная реформа

№ 24 (1068)
Отрасли практики

Адвокатский страж

Репортаж

Ходовой отчет

Судебная практика

Дело первички

Тема номера:

Со всех сторон

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом