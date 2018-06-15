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С лекцией о признании результатов аукционов недействительными в LHS выступил Юлиан Хорунжий

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий в рамках школы реструктуризации и банкротства LHS выступил с лекцией на тему «Аргументы для признания результатов аукциона недействительными».

Докладчик назвал виды нарушения правил проведения аукционов: нарушение правил, устанавливающих процедуру подготовки и проведения аукциона; правил, регулирующих сам порядок проведения аукциона, и правил, касающихся оформления конечных результатов аукциона.

При подготовке к судебному заседанию Юлиан Хорунжий рекомендует найти ответы на следующие вопросы: имело ли место нарушение требований законодательства при проведении аукциона, повлияли ли эти нарушения на результаты аукциона, а также имело ли место нарушение прав и законных интересов истца.

Лектор обратил внимание слушателей, что при подготовке к аукциону ликвидатор должен получить согласие залогового кредитора или суда на продажу имущества, являющегося предметом обеспечения. При этом, как свидетельствует судебная практика, предоставление согласия на продажу залогового имущества обеспеченным кредитором не предоставляет ему права выбирать порядок и условия реализации залогового имущества, поскольку такие порядок и условия предусмотрены законом (постановление ВС от 31 мая 2018 года, №904/7433/15).

Докладчик советует ликвидатору письменно уведомлять залогового кредитора о проведении аукциона для того, чтобы в будущем не возникали сомнения в полноте действий ликвидатора, а также для обеспечения конкуренции.

Также лектор рассказал об особенностях продажи целого имущественного комплекса. В частности, в случае невозможности продажи имущества должника в составе целого комплекса по результатам проведения первого аукциона ликвидатор осуществляет его продажу частями (постановление ВС от 22 мая 2018 года, №911/531/14).

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