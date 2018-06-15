Сегодня 15 июня 2018 года, 17:59

Премьер потребовал от главы Госаудитслужбы жесткого и прозрачного аудита АМКУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении масштабной и прозрачной проверки деятельности Антимонопольного комитета, особенно случаев препятствования и блокирования государственных закупок по решению АМКУ. Такое заявление глава правительства сделал во время встречи с председателем Государственной аудиторской службы Украины Лидией Гавриловой.

Об этом сообщается на сайте КМУ.

«Правительство приняло решение осуществить проверку Антимонопольного комитета на предмет чрезвычайно чувствительного вопроса, о котором я слышу со всех уголков нашей страны. Несовершенство или возможность недобросовестно выполнять закон в некоторых случаях используется Антимонопольным комитетом для того, чтобы делать государственные закупки невозможными или блокировать их по всей стране. Это приводит к неэффективности использования бюджетных средств, к нарушению правил конкуренции, искусственного сдерживания проведения работ по всей стране, — отметил Владимир Гройсман. — Хотел бы, чтобы этот аудит был прозрачным, эффективным, жестким. Для того, чтобы мы четко разобрались, какая ситуация в Антимонопольном комитете, кто тормозит процессы, кто способствует неэффективной работе. И дальше надо будет подготовить отчет, с фамилиями, результатами, и сообщить украинцам. Публичность добавляет ответственности».

Лидия Гаврилова подтвердила слова премьер-министра и сообщила, что многочисленные запросы и жалобы о деятельности Антимонопольного комитета поступают от парламентариев, граждан, общественных организаций.

«Действительно важный вопрос. Мы максимально прозрачно и конструктивно подойдем к выполнению поручения», — отметила председатель Госаудитслужбы.