Сегодня 15 июня 2018 года, 17:59

Представители Шевченковского райсуда Киева назвали «фейком» сообщение судьи В.Светлицкой о давлении

15 июня 2018 года от имени судьи Шевченковского районного суда г.Киева Виктории Светлицкой было размещено сообщение на Facebook об угрозе жизни судьи.

«С огромным сожалением вынуждена сообщить, что на меня, как на судью Шевченковского районного суда г.Киева, осуществляется беспрецедентное давление», — идет речь в посте. Месяц назад к судье якобы пришли люди, которые дали реквизиты дела №761/19624/18 и попросили отменить арест в рамках этого дела. За это судье пообещали сумму денег. В случае несогласия обещали лишить г-жу Светлицкую должности судьи, а ее семью — спокойствия.

«Конечно же, я отказалась, это какой-то нонсенс! После моего отказа угрозы стали более прямолинейными... Мне попросту сказали, что такие, как я – не желающие помогать хорошим людям, в скором времени оказываются на дне реки, и прямое тому доказательство — два покойника и человек в реанимации, который тоже ненадолго там задержится», — говорится далее.

Судья заявила, что отменила арест, т.к. делала это практически «под дулом пистолета».

Недавно ей снова поступил звонок: «На этот раз звонил уже лично человек, в чьих интересах действовали эти бандиты, и предложил личную встречу». «Именно эта запись и попала в интернет, став предметом внимания журналистов и активистов», — отмечается в посте в соцсети.

В посте говорится, что судья готовит заявление в Высший совет правосудия по фактам давления на суд и соответственно в Национальную полицию по факту угроз жизни судьи.

Шевченковский районный суд города Киева обращает внимание общественности и представителей СМИ на следующее.

Сегодня на портале «Судебная власть Украины» появилось опровержение под заголовком «Шевченковский районный суд города Киева сообщает о распространении ложной информации на странице судьи в социальной сети Facebook».

«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Факт взлома страницы был обнаружен судьей непосредственно после размещения указанной информации. Сейчас правоохранительными органами зарегистрировано заявление по вышеизложенным фактам», — высказал свою позицию суд.

Однако вскоре реакция на сообщение пресс-службы суда появилась на странице Виктории Светлицкой в Facebook. «Вы замяли неудобную для себя историю обидным словом «фейк», — отмечается в сообщении.