Сегодня 15 июня 2018 года, 16:16

Украинский омбудсмен не смогла пройти к политзаключенному О.Сенцову: переговоры «зашли в тупик»

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин. Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного.

Учитывая такие действия со стороны российской стороны, переговоры касательно мониторинговых визитов на территории РФ зашли в тупик, отмечает Уполномоченный.

«Для нас в главных приоритетах — визит к Олегу Сенцову, потому что он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно. По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии. То, что он голодает уже месяц, подтверждает это предположение. В списках визитов, которые мы предварительно согласовали с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, есть граждане и Украины, и РФ. Я предложила Татьяне Москальковой осуществить визиты ко всем гражданам РФ, находящимся в местах лишения свободы на территории Украины. Чтобы нам также предоставили возможность посетить всех граждан Украины, находящихся на территории РФ и аннексированного Крыма», — комментирует Людмила Денисова.

Уполномоченный напоминает, что омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит в Омск в субботу, 16 июня с.г. Там содержится украинец Дмитрий Штыбликов.

«Согласно консульской конвенции, мы и так имеем право посетить Дмитрия Штыбликова, поскольку он является гражданином Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцова. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому», — подытожила Людмила Денисова.

Отметим, что Европейский парламент принял 14 июня 2018 года резолюцию относительно масштабных нарушений Россией прав человека и политически мотивированных преследований против граждан Украины. «Четкое требование европарламентариев к кремлевскому режиму освободить всех незаконно заключенных по сфабрикованным делам граждан Украины на территории России и временно оккупированном Крыму — важный шаг, усиливающий международное давление на Россию. Символично, что решение Европейского парламента было принято в день начала Чемпионата мира по футболу, которым Кремль цинично пытается отвлечь внимание международного сообщества от своих дерзких преступлений и системных нарушений прав человека», — сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.