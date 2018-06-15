Сегодня 15 июня 2018 года, 14:33

LHS: Сергей Донков рассказал о процессуальных злоупотреблениях в делах о банкротстве

В рамках LHS с лекцией выступил Сергей Донков, советник ЮФ Evris, член дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих, вице-президент ВОО «Саморегулируемая организация специалистов конкурсного процесса». Тема его доклада — «Тактика противодействия процессуальным злоупотреблениям в делах о банкротстве».

Основной причиной возникновения процессуальных злоупотреблений лектор назвал возникновение дисбаланса интересов должника и кредитора. Сергей Донков дал определение понятию «злоупотребления». Так, злоупотребление имеет место, когда под видимой, формальной реализацией прав участника судебного процесса участник процесса намерен реализовать недобросовестную цель, затянуть процесс или ограничить в процессуальных правах других участников судопроизводства.

Докладчик прокомментировал способы осуществления таких злоупотреблений. В частности, часть 2 статьи 43 ХПК выделяет следующие виды процессуальных злоупотреблений: подача жалобы на определение суда, которое не подлежит обжалованию; подача неосновательного заявления об отводе судьи; подача нескольких заявлений об открытии дела о банкротстве; заведомо безосновательная подача заявления об открытии производства по делу о банкротстве; заключение мирового соглашения, направленного на причинение вреда другим участникам процесса.

Субъектами злоупотребления могут быть должник, кредиторы, арбитражный управляющий, орган, уполномоченный управлять имуществом должника, и даже хозяйственный суд. По убеждению лектора, права должника слишком защищены действующим законодательством, что и приводит к злоупотреблению со стороны должника. Так, процесс восстановления платежеспособности в первую очередь нужен должнику, так как это защищает интересы должника, а на восстановление платежеспособности уходит в пять-шесть раз больше времени, чем в процессе процедуры банкротства.

Докладчик предоставил практические советы противодействия злоупотреблениям в процессе банкротства для кредиторов. В частности, лектор рекомендовал подавать ходатайство в суд о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности, выявлении признаков доведения до банкротства и фиктивного банкротства. Также кредиторам следует оперативно провести первое собрание кредиторов, создать комитет кредиторов (статья 26 Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»).

В числе злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего Сергей Донков назвал, в частности, игнорирование проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности должника с целью «сокрытия» злоупотреблений менеджмента и владельцев должника.

Такой анализ должен проводиться в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению признаков неплатежеспособности предприятий и признаков действий по скрытому банкротству, фиктивному банкротству или доведению до банкротства.