Сегодня во Львове проходит выездное заседание Совета судей Украины.
Как стало известно «ЮП», члены высшего органа судейского самоуправления рассмотрели ряд кадровых вопросов: относительно избрания заместителя председателя и секретаря Совета судей Украины. Заместителем председателя стал Вадим Бутенко, судья Фастовского горрайонного суда Киевской области, а новым секретарем — Елена Журавская, судья Деснянского районного суда города Киева.
Напомним, что новый состав Совета в количестве 31 члена был избран в ходе проведения XV очередного съезда судей Украины в начале марта с.г. На первом организационном заседании этого органа были рассмотрены два кадровых вопроса: председателем Совета избран судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук, а секретарем — судья Хозяйственного суда г.Киева Оксана Марченко.
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