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Совет судей Украины избрал заместителя председателя и нового секретаря

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика
Совет судей Украины избирает секретаря уже во второй раз Совет судей Украины избирает секретаря уже во второй раз

Сегодня во Львове проходит выездное заседание Совета судей Украины.

Как стало известно «ЮП», члены высшего органа судейского самоуправления рассмотрели ряд кадровых вопросов: относительно избрания заместителя председателя и секретаря Совета судей Украины. Заместителем председателя стал Вадим Бутенко, судья Фастовского горрайонного суда Киевской области, а новым секретарем — Елена Журавская, судья Деснянского районного суда города Киева.

Напомним, что новый состав Совета в количестве 31 члена был избран в ходе проведения XV очередного съезда судей Украины в начале марта с.г. На первом организационном заседании этого органа были рассмотрены два кадровых вопроса: председателем Совета избран судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук, а секретарем — судья Хозяйственного суда г.Киева Оксана Марченко.

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