Сегодня 15 июня 2018 года, 17:59

НБУ изменит правила идентификации и верификации клиентов при открытии счетов

Национальный банк Украины разработал проект постановления правления НБУ «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (Проект).

Проект подготовлен во исполнение требований пункта 5 статьи 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон), а также с целью усовершенствования системы идентификации и верификации физических лиц и порядка открытия и использования счетов клиентов банков.

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона порядок поручения финансовыми учреждениями третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию клиента может определяться нормативными правовыми актами субъектов государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с настоящим Законом выполняют функции государственного регулирования и надзора за соответствующими финансовыми учреждениями.

Пунктом 721 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 предусмотрено, что банк имеет право поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам — предпринимателям — резидентам и физическим лицам — резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка — физических лиц.

Также проектом банкам предоставлено право на основании договора поручения с банком, который является абонентом-идентификатором, при открытии счета использовать информацию о идентификационных данных клиентов — физических лиц, полученную с помощью Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID Национального банка Украины (далее — система BankID) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Национального банка по вопросам финансового мониторинга и функционирования системы BankID.

Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке на сайте НБУ.