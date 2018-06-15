Сегодня 15 июня 2018 года, 16:16

Минюст презентовал план мер по окончательному решению проблемы неисполнения судебных решений

Министерство юстиции представило механизм исполнения решения по делу «Бурмич и другие против Украины» и законопроект #НіБоргамДержави, призванный окончательно решить проблему неисполнения судебных решений в Украине. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая, передает сайт Минюста.

Она отметила, что механизм исполнения судебных решений, закрепленный Законом «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», оказался неэффективным, ведь сейчас на исполнении в Государственной казначейской службе находится свыше 171 тыс. исполнительных листов на сумму почти 4 млрд грн, в то время как в бюджете 2018 год заложено на эти цели лишь 500 млн грн.

«Поэтому нами был разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения проблемы задолженности государства по решениям судов», или, проще говоря, закон #НіБоргамДержави. Он даст возможность решить имеющиеся проблемы и усовершенствовать действующий на данный момент механизм», — отметила Наталья Бернацкая.

В частности, законопроектом предусмотрено перераспределение расходов по бюджетной программе Минюста на бюджетную программу Государственной казначейской службы для целей исполнения решений суда, которые гарантированы государством. Это позволит увеличить в два раза количество исполненных решений и избежать дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

«Благодаря такому увеличению финансирования только в 2018 году мы исполним решения судов в пользу почти 160 тыс. человек, состоящих на учете в первой очереди», — отметила Наталья Бернацкая.

Еще одной новацией, которая защитит права взыскателей по социальным выплатам — наиболее уязвимой категории граждан, будет установление очередности исполнения решений суда и увеличение компенсации за длительное неисполнение решения национального суда с 3% до 10% от присужденной суммы. Однако доплата не может превышать одну минимальную зарплату, установленную на день выплаты. По ее словам, такое возмещение должно улучшить ситуацию лиц с исковыми требованиями социальных выплат и исключить возможность несправедливого обогащения в отношении лиц, которые подавали хозяйственные иски.

По словам заместителя министра юстиции Ивана Лищины, общая проблема неисполнения решений национальных судов в Украине возникла преимущественно из-за установления мораториев, которые делают невозможным исполнение решений судов в принудительном порядке теми или иными категориями хозяйствующих субъектов, нехватки средств в государственном бюджете, принятия популистских «социальных» законов, не подкрепленных возможностями государственного бюджета.

«Глубокий анализ проблемы дал нам возможность не только ввести adhoc механизм исполнения решения «Бурмич и другие против Украины», но и сделать первые шаги в направлении преодоления первопричин и разработки механизмов, которые должны предотвращать дальнейшее нарушение прав человека в форме неисполнения судебных решений», — отметил г-н Лищина.

«Кроме того, новый закон введет норму, расширяющую полномочия государственного исполнителя по определению суммы задолженности по решениям судов обязательственного характера в денежном эквиваленте, что позволит осуществлять выплаты по таким решениям», — добавил Иван Лищина.

Следующими шагами будут отмена мораториев и других мер, препятствующих исполнительному производству в отношении государственных предприятий, введение системы мониторинга законопроектов и действующего законодательства по установлению дополнительных льгот, а также возможности государственного бюджета с целью предотвращения принятия законов, предусматривающих расходы, превышающие возможности бюджета, совершенствование процедуры открытия гражданского судопроизводства против государственных предприятий по возмещению средств, выплачиваемых из государственного бюджета, введение системы постоянного мониторинга решений о взыскании средств с государства с целью предотвращения новых волн массовых исков против государства.