Сегодня 15 июня 2018 года, 14:33

«Большинство КДКА сейчас перегружены приемом экзаменов» — Е.Смиюха, партнер АФ «Династия», член КДКА Днепропетровской области

Судебная реформа, реализуемая в Украине, предусматривает среди прочего поэтапное введение исключительного права адвокатов на судебное представительство. Как отмечает Евгений Смиюха, член квалификационной палаты КДКА Днепропетровской области, партнер АФ «Династия», многие практикующие юристы, не имеющие свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ринулись штурмовать квалификационные палаты квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры (КДКА) всех регионов для сдачи соответствующего экзамена и получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. «Это привело к тому, что большинство КДКА сейчас перегружены приемом экзаменов. Например, в Днепропетровской области очередь из претендентов, допущенных к сдаче экзамена, сформировалась уже на год вперед», — отмечает г-н Смиюха. По его словам, введение адвокатской монополии внесло определенные коррективы и на рынке труда юристов, приведя к тому, что в большинстве случаев к соискателям на трудоустройство предъявляется требование об обязательном наличии у них статуса адвоката, ведь практикующий юрист без свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, который не сможет представлять интересы в судах, просто перестанет быть «практикующим» и интересным для работодателя, в том числе для юридических компаний.

Подробней о результатах судебной реформы, преимуществах и возможностях нового процессуального законодательства, изменениях в сфере исполнения судебных решений и последствиях введения адвокатской монополии на судебное представительство читайте в интервью управляющего партнера АФ «Династия» Дениса Миргородского и партнера Евгения Смиюхи.