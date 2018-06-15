Сегодня 15 июня 2018 года, 12:51

Суд в Москве отказался снять блокировку с сайта медиа П.Ходорковского

Таганский суд Москвы отказался снять блокировку с сайта «МБХ медиа». Правоохранители считают, что он связан с «нежелательной» организацией, передает Pravo.ru.

Представители «МБХ медиа» в суде пытались снять наложенную на них в феврале этого года блокировку. Роскомнадзор закрыл доступ к сайту из-за того, что он якобы был связан с организацией «Открытая Россия», которую признали нежелательной в декабре 2017 года.

Сначала власти заблокировали сам сайт «Открытой России». На сайте Роскомнадзора причиной блокировки указана статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она позволяет блокировать ресурсы нежелательных организаций.

«Открытая Россия» учреждена в Великобритании Институтом современной России Павла Ходорковского. После закрытия сайта Ходорковский завел новый проект под названием «МБХ медиа». Он пояснил, что этот сайт принадлежит лично ему. «Сообщаю о том, что коллектив редакции сайта «Открытая Россия» приступает к работе над новым проектом – «МБХ медиа». Это новый сетевой ресурс, принадлежащий мне лично», – приводит РБК его слова.

В результате спустя несколько месяцев заблокировали и «МБХ медиа», и обжаловать такое решение пока не удается.