Сегодня 15 июня 2018 года, 12:51

Европа откажется от ПО «Касперского», опасаясь за кибербезопасность

Продукция «Лаборатория Касперского» является вредоносной, сказано в резолюции Европарламента о кибербезопасности, утвержденной в среду, 13 июня с.г. Европейским учреждениям рекомендовано отказаться от ее использования. Об этом сообщается на Pravo.ru.

Документ утверждает, что Россия, Китай и Северная Корея «совершали злонамеренные кибератаки на критически важную инфраструктуру в ЕС, занимались кибершпионажем и массовой слежкой за гражданами ЕС, а также проведением кампаний по дезинформации и ограничению доступа к интернету», передает РБК. Резолюция призывает к усилению защиты от этих угроз.

Как пишут «Ведомости», учреждениям ЕС предлагается оценить софт, IT и коммуникационное оборудование, которое они применяют. Это позволит избежать потенциально опасных или признанных вредоносными продуктов. Как пример, приводится ПО «Касперского».

Российский разработчик выразил сожаление из-за позиции Европарламента, «не соответствующей действительности и основанной на ложных утверждениях». Решение евродепутатов «поощряет киберпреступность в Европе», заявил основатель и глава компании Евгений Касперский: в течение двадцати лет «Касперский» работал совместно с европейскими силовиками. В ответ компания замораживает сотрудничество с правоохранительными органами ЕС, включая Европол и проект NoMoreRansom (посвящен дешифровке данных, заблокированных вирусами-вымогателями).

В 2017 году запрет на использование ПО «Касперского» госорганами был принят в США. В мае 2018 года от использования российского софта отказалось и правительство Нидерландов. Пытаясь восстановить репутацию, «Касперский» намерен открыть в Швейцарии независимый центр, а его экспертам предоставить доступ к кодам своих продуктов.