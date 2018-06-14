Сегодня 14 июня 2018 года, 21:28

VI Международный судебно-правовой форум: на повестке дня — увеличение числа частных исполнителей

«Если не будет исполнения судебных решений, лицо не будет восстановлено в своих правах», — открыла последнюю сессию VI Международного судебно-правового форума Татьяна Игнатенко, советник Юридической группы LCF.

О тенденциях принудительного исполнения судебных решений рассказал Руслан Сидорович, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия. Народный депутат уверен, что уровень исполнения судебных решений, говоря математическим языком, приближается к нулю. Для улучшения ситуации, по его мнению, необходимо открыть шлюз для доступа к профессии частных исполнителей.

Руслан Сидорович отметил, что в данном случае количество частных исполнителей должно составлять как минимум 2-3 тысячи, то есть 50% от количества государственных, в противном случае говорить о реальных результатах реформы не придется.

На такое количество частных исполнителей надеется и Александр Сивокозов, заместитель председателя Совета частных исполнителей Украины. По последней информации Министерства юстиции, планируется достичь этой цифры уже в ближайшее время.

Более детально спикер рассказал о полномочиях исполнителей в контексте баланса с государственными. При этом он акцентировал внимание на такой сложности в доступе к профессии, как страхование деятельности частного исполнителя.

В свою очередь Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы, сообщила, что сегодня состоялось первое координационное совещание с Ассоциацией частных исполнителей Украины и международными партнерами, которое задало направление для дальнейшего сотрудничества и коммуникации регулятора с частными исполнителями.

Что касается увеличения численности частных исполнителей, то, как сообщила г-жа Глущенко, министерство принимает все меры для того, чтобы обеспечить доступ к профессии.

«Со стороны взыскателя растет доверие к институту частных исполнителей. В частности, с начала текущего года в их производство поступило порядка 10 тыс. исполнительных документов», — сказала она.

Аспекты судебного контроля за исполнением судебных решений проанализировал Александр Крыжный, судья-спикер Хозяйственного суда Днепропетровской области. «Обжалование решений, действий и бездействия должностного лица органа ГИС или частного исполнителя во время исполнения сводного исполнительного производства, в котором объединено исполнение судебных решений, принятых судами по правилам различных юрисдикций, подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства в соответствии с частью первой статьи 287 КАС Украины», — процитировал судья одно из решений.

Кроме того, на уровне Большой Палаты ВС уже решена проблема уплаты судебного сбора за подачу апелляционных и кассационных жалоб на решение суда, принятое по результатам рассмотрения жалобы. Как гласит решение, судебный сбор оплачивать в этом случае необходимо.

Следующий вопрос, в котором также поставила точку Большая Палата ВС, — обжалование решений ГИС в исполнительном производстве по исполнению приговора в части гражданско-правовых требований. Большая Палата согласилась с позицией ВСУ: институт гражданского иска в уголовном производстве является смежным с исковым производством, урегулированным ГПК.

Отмечая позитивную новацию законодателя — сокращение сроков по рассмотрению жалоб, судья сообщил, что все же очень многое зависит от поведения участников процесса. А главной проблемой в этом вопросе является неявка сотрудников исполнительной службы в судебные заседания.

Международный аспект исполнения судебных решений в Украине осветил Максим Бугай, старший юридический советник TNT Express (FedEx Corp.). Спикер отметил, что в нашей стране эта тема не является актуальной, поскольку среди инвесторов популярен арбитраж.

В то же время при подаче заявлений об исполнении решений судов Нидерландов в Украине следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством решения иностранных судов признаются в случае, если существует международный двусторонний договор между этим государством и Украиной. Но, как правило, со странами ЕС таких соглашений нет. В связи с этим можно рассчитывать лишь на принцип взаимности.

Завершили сессию доклады судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Погребняка и Сергея Жукова. В частности, г-н Жуков проанализировал вопросы судебного контроля за действиями ликвидатора. «Не все действия ликвидатора определены в законе, что в свою очередь приводит к такому количеству жалоб на их действия», — сообщил судья. По его словам, сегодня уже приняты 4 решения ВС, которые устанавливают принцип несомненной полноты действий ликвидатора.

О новеллах проекта Кодекса по процедурам банкротства с точки зрения судьи рассказал Владимир Погребняк. Спикер отметил, что предусмотренная в проекте процедура реализации имущества посредством электронных торгов позволит существенно сократить проблемные вопросы, с которыми сталкивается суд. Более того, сегодня при рассмотрении споров с участием электронных площадок проблемных вопросов на порядок ниже, чем в случае с ликвидационными комиссиями.

Подводя итоги сессии, Татьяна Игнатенко пожелала при защите прав взыскателя иметь дело с добросовестным должником.