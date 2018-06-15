НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве футбольных полей

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По информации источников «УП», в материалах расследования фигурирует президент ФФУ Андрей Павелко.
В НАБУ отметили, что расследование касается «возможной коррупции при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, закупаемых за бюджетные деньги».
В ведомстве добавили, что «внесение сведений в ЕРДР не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия».
Расследование детективы НАБУ начали после материалов в СМИ.
В частности, в мае 2018 года в сюжете «Наші гроші с Денисом Бигусом» речь шла о манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.
В программе сообщали, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ прописало такие требования на приобретение искусственной травы, которым в Украине соответствует только ООО «ФФУ Продакшн».
В 2016 году общественная организация «ФФУ», возглавляемая г-ном Павелко, зарегистрировала ООО «ФФУ Продакшн», которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей.
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