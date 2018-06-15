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Создание института инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности обсудили в МЭРТ

14 июня с.г. под председательством первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоялось первое заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности, созданного для усиления защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, противодействия «патентному троллингу», борьбы с интернет-пиратством, легализации программного обеспечения в органах государственной власти, организации функционирования Центров поддержки технологий и инноваций и взаимодействия с Высшим специализированным судом по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

В частности, во время заседания обсуждалась необходимость введения института государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности (далее — инспекторы) и вопросы эффективной работы региональных Координационных советов по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Инспекторы должны реагировать в том числе на нарушения, связанные с интернет-пиратством. Эти должностные лица вправе составлять административные протоколы для привлечения виновных лиц к админответственности. На данном этапе ставится задача создать условия для работы десяти инспекторов на всю Украину (объем бюджетных расходов на обеспечение их деятельности составит 2,3 млн грн в год).

Как следует из презентации, в настоящее время в регионах должны действовать координационные советы по борьбе с нарушениями интеллектуальной собственности. Они создаются как консультативно-совещательные органы при ОГА еще с 2012 года.

Отмечается, что в отсутствие государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности (они по согласию входили в советы) координационные советы были лишены должностных лиц, которые непосредственно осуществляли бы контрольные мероприятия относительно хозсубъектов.

Согласно документу, в связи с неэффективностью деятельности региональных координационных советов по борьбе с правонарушениями прав интеллектуальной собственности предлагается вернуться к вопросу их функционирования после создания институции государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности.

Ознакомиться с презентацией можно по ссылке.