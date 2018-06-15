Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 июня 2018 года, 12:51

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Создание института инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности обсудили в МЭРТ

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

14 июня с.г. под председательством первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоялось первое заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности, созданного для усиления защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, противодействия «патентному троллингу», борьбы с интернет-пиратством, легализации программного обеспечения в органах государственной власти, организации функционирования Центров поддержки технологий и инноваций и взаимодействия с Высшим специализированным судом по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

В частности, во время заседания обсуждалась необходимость введения института государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности (далее — инспекторы) и вопросы эффективной работы региональных Координационных советов по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Инспекторы должны реагировать в том числе на нарушения, связанные с интернет-пиратством. Эти должностные лица вправе составлять административные протоколы для привлечения виновных лиц к админответственности. На данном этапе ставится задача создать условия для работы десяти инспекторов на всю Украину (объем бюджетных расходов на обеспечение их деятельности составит 2,3 млн грн в год).

Как следует из презентации, в настоящее время в регионах должны действовать координационные советы по борьбе с нарушениями интеллектуальной собственности. Они создаются как консультативно-совещательные органы при ОГА еще с 2012 года.

Отмечается, что в отсутствие государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности (они по согласию входили в советы) координационные советы были лишены должностных лиц, которые непосредственно осуществляли бы контрольные мероприятия относительно хозсубъектов.

Согласно документу, в связи с неэффективностью деятельности региональных координационных советов по борьбе с правонарушениями прав интеллектуальной собственности предлагается вернуться к вопросу их функционирования после создания институции государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности.

Ознакомиться с презентацией можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1068) от 12/06/18 Свежий номер

Судебная реформа

№ 24 (1068)
Отрасли практики

Адвокатский страж

Репортаж

Ходовой отчет

Судебная практика

Дело первички

Тема номера:

Со всех сторон

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом