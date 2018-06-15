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МЭРТ ищет кадры для Офиса развития малого и среднего предпринимательства

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство экономического развития и торговли Украины завершает процесс создания Офиса развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Офис будет работать как консультативно-совещательный орган при Министерстве и координироваться заместителем министра экономического развития и торговли Украины, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере развития предпринимательства, — Максимом Нефедовым. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

Создание Офиса предусмотрено Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Украине до 2020 года, которую правительство приняло 24 мая 2017 года. Ожидается, что Офис развития малого и среднего предпринимательства станет переходным этапом перед принятием решения о создании государственного учреждения по реализации политики развития предпринимательства.

Финансовую поддержку предоставит Европейский Союз через проект по поддержке предпринимательства FORBIZ.

Среди основных задач Офиса МСП:

- анализ существующих потребностей МСП и предоставление соответствующих рекомендаций правительства по поддержке субъектов МСП,

- организационная и экспертная поддержка во внедрении механизмов кредитных гарантий для субъектов МСП финансовыми учреждениями, в частности, путем реализации пилотного проекта на базе Немецко-Украинского фонда,

- создание единого официального информационного ресурса, ориентированного на потребности МСП, с целью обеспечения доступа к полезной профессиональной информации,

- координация деятельности привлеченных к реализации программ развития МСП органов власти,

- поддержка органов местной власти в образовании центров поддержки предпринимательства на региональном и местном уровнях в пределах существующих площадок (ЦНАП, центры занятости, агентства регионального развития и т.п.), ориентированных на микро-, малый бизнес и потенциальных предпринимателей,

- мониторинг и оценка эффективности действующих программ поддержки МСП в Украине.

В состав Офиса войдут 10 специалистов. Конкурс продолжается до 22 июня 2018 года. Информация о конкурсе и условиях участия по ссылке.

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