МЭРТ ищет кадры для Офиса развития малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития и торговли Украины завершает процесс создания Офиса развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Офис будет работать как консультативно-совещательный орган при Министерстве и координироваться заместителем министра экономического развития и торговли Украины, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере развития предпринимательства, — Максимом Нефедовым. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.
Создание Офиса предусмотрено Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Украине до 2020 года, которую правительство приняло 24 мая 2017 года. Ожидается, что Офис развития малого и среднего предпринимательства станет переходным этапом перед принятием решения о создании государственного учреждения по реализации политики развития предпринимательства.
Финансовую поддержку предоставит Европейский Союз через проект по поддержке предпринимательства FORBIZ.
Среди основных задач Офиса МСП:
- анализ существующих потребностей МСП и предоставление соответствующих рекомендаций правительства по поддержке субъектов МСП,
- организационная и экспертная поддержка во внедрении механизмов кредитных гарантий для субъектов МСП финансовыми учреждениями, в частности, путем реализации пилотного проекта на базе Немецко-Украинского фонда,
- создание единого официального информационного ресурса, ориентированного на потребности МСП, с целью обеспечения доступа к полезной профессиональной информации,
- координация деятельности привлеченных к реализации программ развития МСП органов власти,
- поддержка органов местной власти в образовании центров поддержки предпринимательства на региональном и местном уровнях в пределах существующих площадок (ЦНАП, центры занятости, агентства регионального развития и т.п.), ориентированных на микро-, малый бизнес и потенциальных предпринимателей,
- мониторинг и оценка эффективности действующих программ поддержки МСП в Украине.
В состав Офиса войдут 10 специалистов. Конкурс продолжается до 22 июня 2018 года. Информация о конкурсе и условиях участия по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: