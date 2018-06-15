18 июня состоится официальный запуск проекта Европейского Союза «Право-Justice»

18 июня 2018 года, в понедельник, состоится официальный запуск проекта Европейского Союза «Право-Justice», а также обсуждение имплементации реформы юстиции в Украине. Начало мероприятия — в 13.30 в отеле Radisson Blu Hotel (г.Киев, ул. Ярославов Вал, 22), сообщают организаторы.
Цель проекта — усиление верховенства права в Украине в соответствии с европейскими стандартами и лучшим практическим опытом.
Проект ЕС «Право-Justice» оказывает помощь в реформировании судебной власти, Министерства юстиции, частных профессий (адвокатуры, нотариусов, частных исполнителей, арбитражных управляющих) и органов прокуратуры Украины для обеспечения их большей независимости, подотчетности и ориентированности на оказание услуг.
Продолжительность проекта — с декабря 2017 года по 2020 год.
Участники мероприятия:
- Хюг Мингарелли, глава представительства Европейского Союза;
- Игорь Бенедисюк, председатель Высшего совета правосудия;
- Павел Петренко, министр юстиции Украины;
- Алексей Филатов, заместитель Главы Администрации Президента Украины;
- Валентина Данишевская, Председатель Верховного Суда Украины;
- Сергей Козьяков, председатель Высшей квалификационной комиссии судей;
- Довидас Виткаускас, руководитель Проекта ЕС «Право-Justice».
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