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18 июня состоится официальный запуск проекта Европейского Союза «Право-Justice»

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

18 июня 2018 года, в понедельник, состоится официальный запуск проекта Европейского Союза «Право-Justice», а также обсуждение имплементации реформы юстиции в Украине. Начало мероприятия — в 13.30 в отеле Radisson Blu Hotel (г.Киев, ул. Ярославов Вал, 22), сообщают организаторы.

Цель проекта — усиление верховенства права в Украине в соответствии с европейскими стандартами и лучшим практическим опытом.

Проект ЕС «Право-Justice» оказывает помощь в реформировании судебной власти, Министерства юстиции, частных профессий (адвокатуры, нотариусов, частных исполнителей, арбитражных управляющих) и органов прокуратуры Украины для обеспечения их большей независимости, подотчетности и ориентированности на оказание услуг.

Продолжительность проекта — с декабря 2017 года по 2020 год.

Участники мероприятия:

- Хюг Мингарелли, глава представительства Европейского Союза;

- Игорь Бенедисюк, председатель Высшего совета правосудия;

- Павел Петренко, министр юстиции Украины;

- Алексей Филатов, заместитель Главы Администрации Президента Украины;

- Валентина Данишевская, Председатель Верховного Суда Украины;

- Сергей Козьяков, председатель Высшей квалификационной комиссии судей;

- Довидас Виткаускас, руководитель Проекта ЕС «Право-Justice».

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