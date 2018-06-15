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НБУ подал иски против Игоря Коломойского в суды Швейцарии и Украины

15 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Цель исков — обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил «ПриватБанку» в период между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн.

Первый иск подан по месту жительства Игоря Коломойского в Швейцарии — в Суд первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского в Украине — в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

«Такое решение Национального банка свидетельствует о том, что регулятор готов вести судебные дела против Игоря Коломойского как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь его к ответственности. Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание исполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий», — говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк убежден, что швейцарский и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ.

«Государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом. НБУ пока принимает и продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения Игорем Коломойским этих средств», — заявила зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова.

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